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    HaberlerEge Haberleri ALOSBİ’ye 112 İstasyonu
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    04.08.2020 - 07:00 |

    ALOSBİ’ye 112 İstasyonu

    60 bin kişiye istihdam sağlayan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (ALOSBİ) kurulması planlanan “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ile 10 yıl süreli protokol imzalandı.

    ALOSBİ’ye 112 İstasyonu

    60 bin kişiye istihdam sağlayan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (ALOSBİ) kurulması planlanan “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ile 10 yıl süreli protokol imzalandı. Bölgeye kazandırılacak sağlık hizmetleri istasyonunun yatırımı ALOSBİ’ye, işletmesi ise İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olacak.
    Önceliğimiz güvenlik
    Liman yatırımları, Menemen-Aliağa-Çandarlı otobanı, İZBAN hattının Bergama yönüne uzatılması gibi etkenlerle yatırımcının bölgeye olan ilgisinin giderek arttığını söyleyen ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Sanayicinin rekabet gücünü artırmak, bölgedeki sektörlerin sorunlarını saptamak ve çözüme ulaştırmak için yoğun çabalar gösteriyoruz. Bunları yaparken önceliğimiz ise çalışanı korumak, üretimin ve işletmenin güvenliğinin sağlamak” dedi.
    ALOSBİ, ayrıca sağlık sistemine destek olmak amacıyla Urla-Çeşme otoban gişeleri çıkışında bulunan ve bundan sonra 112 acil sağlık hizmeti verecek olan Karayolları Gişe Binası’nın tadilat, tefrişat ve mefruşatını da üstlenip sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu aracı sağlayacak.

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