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    HaberlerEge Haberleri Alpaslan’a 25 bin metrekare parke
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Alpaslan’a 25 bin metrekare parke

    Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alpaslan Mahallesi 1620/12 ve ara sokaklardaki altyapı çalışmalarını tamamladı.

    Alpaslan’a 25 bin metrekare parke

    Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alpaslan Mahallesi 1620/12 ve ara sokaklardaki altyapı çalışmalarını tamamladı. Yol yenileme işlemlerini sürdüren ekipler, bölgede sorun olan içme suyu kanallarını yeniledi. Tüm altyapı ihtiyaçları giderilen sokaklara, toplam 25 bin metrekarelik kilit parke döşenecek. Başkan Serdar Sandal, bölgenin temel meselesi olan kentsel dönüşümü çözmek için çalıştıklarını söyledi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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