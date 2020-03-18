BİST86.778-1,26EURO7,050,12USD6,400,04ALTIN314,510,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alsancak boşaldı!
    ABONE OL
    18.03.2020 - 00:06 |

    Alsancak boşaldı!

    İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir’de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren işyerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

    Alsancak boşaldı!

     Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı. Alsancak’ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, “1 yıldır İzmir’de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş. Umarım kısa sürede sona erer” diye konuştu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir’de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi de, “İnşallah geçer” dedi.
    l HALİL İBRAHİM KARABIYIK

    Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
    daha fazla video için
    Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman yeni açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman yeni açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Sıradaki Haber