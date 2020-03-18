18.03.2020 - 00:06 |
Alsancak boşaldı!
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir’de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren işyerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.
Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı. Alsancak’ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, “1 yıldır İzmir’de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş. Umarım kısa sürede sona erer” diye konuştu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir’de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi de, “İnşallah geçer” dedi.
l HALİL İBRAHİM KARABIYIK
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.