Alsancak boşaldı!

Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı. Alsancak’ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, “1 yıldır İzmir’de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş. Umarım kısa sürede sona erer” diye konuştu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir’de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi de, “İnşallah geçer” dedi.

l HALİL İBRAHİM KARABIYIK