"Alsancak Stadı’nı korona engellemeyemeyecek"

Koronavirüs pandemisi sebebiyle son durumu merak konusu olan Alsancak Stadı inşaatı ile ilgili İzmirli futbolseverleri sevindiren açıklama, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten’den geldi. Stat şantiyesini ziyaret eden ve Müteahhit firma Metro Mühendislik Proje Müdürü Sertaç Atak ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Erten, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatlarına uyularak şantiyede vardiyalı olarak çalışma metodu uygulanmaya başlandı.

Çalışma programlarında sarkmalar olsa da, inşaatın durması söz konusu değil. Şantiyede işçilerin sağlığı için gerekli tüm önlemler alınmış durumda” dedi. Projenin üzerine iyileştirme ve geliştirme anlamında birçok ekleme yapıldığını ve bu sebeplerden dolayı bütçenin arttığını ve inşaat süresinin uzadığını belirten İZVAK Başkanı, “Stadın kullanım alanlarında proje değişikliklerine ve yenilemelere gidildi. Kale arkasına 800 kişilik misafir takım taraftar tribünü projeye eklendi. Misafir takım taraftarları için, ayrı bir noktadan stada giriş çıkış güzergahı düzenlendi. Kale arkasındaki misafir takım tribünü inşaatı tamamlanmak üzere.



Bütün mekanik alanlar, kale arkası tribününün altına taşında. Bu şekilde boşalan yerlere gelir getirici alanlar planlandı. Şu anda kaba inşaat ve çelik imalat işleri tamamlanmış durumda. Sıva, mekanik işler, elektrik tesisatları gibi ince inşaat çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ediyor. Stat inşaatının bir an evvel bitmesi için hem Spor Bakanlığımız hem müteahhit firma ne gerekiyorsa fazlasıyla yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.