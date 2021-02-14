‘Altan Karındaş’ı yeni filmlere bekliyoruz’

Uzun süre Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Karındaş’a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, “En kısa sürede iyileşip aramıza dönmenizi bekliyoruz” dedi. Son birkaç aydır Turunç’ta yaşayan Karındaş, 2019 yılında Marmaris Belediyesi’nin 10 Kasım filminde oynamıştı. Ziyarette Marmaris sakinlerinin sevgi ve selamını ileten Oktay, “Neşesinden bir şey kaybetmeyen Altan Teyzemizin bir an önce iyileşip yeni filmler için aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi.