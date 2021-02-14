14.02.2021 - 00:02 |
‘Altan Karındaş’ı yeni filmlere bekliyoruz’
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hastanede tedavi gören usta tiyatro sanatçısı Altan Karındaş’ı ziyaret etti.
Uzun süre Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Karındaş’a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, “En kısa sürede iyileşip aramıza dönmenizi bekliyoruz” dedi. Son birkaç aydır Turunç’ta yaşayan Karındaş, 2019 yılında Marmaris Belediyesi’nin 10 Kasım filminde oynamıştı. Ziyarette Marmaris sakinlerinin sevgi ve selamını ileten Oktay, “Neşesinden bir şey kaybetmeyen Altan Teyzemizin bir an önce iyileşip yeni filmler için aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi.