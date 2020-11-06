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    06.11.2020 - 07:00 | | MERİÇ ÜRER AA

    Altar, İzmir’de 4 canı kurtardı

    Depremde enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan eğitimli köpeklerden Altar, hem İzmir’de hem Elazığ’da birçok kişinin yerinin tespit edilmesini sağladı.

    Altar, İzmir’de 4 canı kurtardı

    Depremde enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan eğitimli köpeklerden Altar, hem İzmir’de hem Elazığ’da birçok kişinin yerinin tespit edilmesini sağladı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinde köpek eğitmeni olarak çalışan İbrahim Güler, 2.5 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Altar’ın Elazığ’daki depremde 3, İzmir’de de 4 farklı noktada sinyal verdiğini söyledi. Güler, köpeğin motive olmasının önemine değindi, “Hazır hale getirmek önemli. Sesimizin tonunu değiştiriyoruz, heyecanlandırma tonuna giriyoruz. ‘Nerede, bulucağız onu, aferin oğluma’ şeklinde heyecan gelmesi için. Enkazın başına geldiğimizde yapacakları işi anlıyorlar” dedi. 

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