Altay 40 gün sonra sahaya döndü

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e aday İzmir temsilcisi Altay, pandemi tedbirleri sebebiyle uzak kaldığı Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne yaklaşık 40 gün sonra geri döndü. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun futbolu da derinden etkileyen salgın sonrası mesaisinin büyük bölümünü Altay’a ayırarak krizi bizzat yönettiğini belirten Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Başkanımız gününü olabildiğince kulüpte geçiyor ve oyuncularla yakından ilgileniyor. Tüm kulüp çalışanları da güvenlik talimatlarına harfiyen uyuyor” dedi. Futbolcu ödemelerinin büyük kısmı ve çalışanların maaşlarının tamamının bu zor günlerde aksatılmadan ödendiğini hatırlatan Bozok, süreci büyük bir olumsuzluk yaşamadan atlatacaklarına inandığını söyledi.

“Süper Lig’e hazırız”

Yaşanan süreci yakından değerlendirdiklerini söyleyen Hilmi Bozok, “Bu süreci oyuncular ve teknik ekip olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Korona salgınının ülkemizde görünmesinden itibaren insan sağlığını odak noktasına alarak ilerledik. İlk etapta mesai saatlerimizi yeniden düzenleyerek tedbirleri üst seviyeye taşıdık. Dezenfeksiyon çalışmaları düzenli şekilde sürüyor. İmkanlarımızı en iyisi için zorluyoruz. Ligler yeniden başladığında Süper Lig hedefi ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Tüm kulüp testten geçti

Sosyal izolasyon çerçevesinde uzun süredir çalışmalarını evlerinde bireysel antrenmanlarla sürdüren siyah beyazlılar, tesislere dönmeleriyle birlikte koronavirüs testine tabi tutuldu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tesislerde gerçekleştirilen teste oyuncular ve kulüp personeliyle birlikte Başkan Özgür Ekmekçioğlu da katıldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, testin ardından oyuncularına ilerleyen günler için yapılacak antrenman programına dair bilgi verdi.