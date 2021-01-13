Altay altyapıyı unuttu

Siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan isimlerden en fazla şans bulan Kadir Yazıcı oldu. Siyah beyazlılarda altyapı patentli sol kanat Eren Erdoğan ilk 11 yüzü göremezken, 19 yaşındaki futbolcu sonradan oyuna girdiği 9 maçta 76 dakika sahada kalıp, 1 gol atmayı başardı. 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş, ligde Eskişehir karşısında 58. dakikada sahaya adımını attı. Arda Gezer sadece kupada Karatay Termal 1922 Konyaspor’a karşı oynadı.