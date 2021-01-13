BİST1.5500.87EURO9.10-0.03USD7.44-0.10ALTIN444.680.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay altyapıyı unuttu
    ABONE OL
    13.01.2021 - 00:00 |

    Altay altyapıyı unuttu

    TFF 1. Lig’de zirve yarışı veren Altay’da bu sezon altyapıdan yetişen futbolcular formaya uzak kaldı.

    Altay altyapıyı unuttu

    Siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan isimlerden en fazla şans bulan Kadir Yazıcı oldu. Siyah beyazlılarda altyapı patentli sol kanat Eren Erdoğan ilk 11 yüzü göremezken, 19 yaşındaki futbolcu sonradan oyuna girdiği 9 maçta 76 dakika sahada kalıp, 1 gol atmayı başardı. 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş, ligde Eskişehir karşısında 58. dakikada sahaya adımını attı. Arda Gezer sadece kupada Karatay Termal 1922 Konyaspor’a karşı oynadı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

    TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    İzmir'de sağanak yağış etkili oluyor

    İzmir'de sağanak yağış etkili oluyor

    Sıradaki Haber