Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Liglerı oynatalım, Avrupa’ya ders verelim

TFF 1. Lig’de ortaya koyduğu performansla Süper Lig’in en iddialı adaylarından olan Altay’da Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, pandemi sebebiyle yara alan Türk futbolu adına yine en doğru kararı, bu süreci başarıyla yöneten hükümetin ve bilim kurulunun alacağını belirtti. Başkan Ekmekçioğlu, “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Maçları özledik. Türkiye’de herkes akşam saatlerinde Sağlık Bakanı’nın yapacağı açıklamaları bekliyor. Açıklamalardan da görüyoruz ki Türkiye, bu virüsle mücadele konusunda Avrupa’ya ders verdi. Türkiye’de yapılan sağlık yatırımların ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Türkiye, maçların oynayacağı yönünde karar vererek Avrupa’ya yine ders verir gibi düşünüyorum. Maçların oynanması konusunda Cumhurbaşkanı, Hükümet, Bilim Kurulu ve TFF bir karar verecektir. Oynanması yönünde verecekleri kararla da Avrupa’ya ders verebiliriz” diye konuştu.



‘Gelirlerimiz azaldı’



Kulüplerin gelirlerinde azalmalar olduğunu ifade eden Ekmekçioğlu, “Yaşanan süreç ekonomik sıkıntıları ortaya çıkarmaya başladı. Gelirlerimiz azalırken giderlerimiz sabit şekilde duruyor. Süper Lig kulüpleri gibi fazla maaş yükümüz bulunmasa da biz de oyuncularımıza ödemeler yapıyoruz. Kulüp olarak zaten dengeli bir bütçemiz var. Reel bir bütçe ile yolumuza devam ediyoruz” dedi. Maçların bir şehirde oynatılması fikrini de değerlendiren genç başkan, “Maçlar başlarsa nerede oynanacağı çok konuşulan konulardan bir tanesi. Antalya’da oynanabileceği konuşuluyor ama 129 tane takım var. Bunların hepsini nasıl Antalya’da oynatacağız. Antalya sadece bir ligi kaldırabilir. Yine mevsim gereği Antalya’da o mevsimde maçların nasıl oynanacağını tartışmamız gerekiyor. Birkaç şehirde oynanma planlaması yapılabilir. Maçların oynanması kararı verilirse TFF, gerekli organizasyonları yapabilir” dedi.



‘Yabancılar kendini güvende hissediyor’



Salgın süresince oyuncularla daha sık görüştüğünü belirten Başkan Ekmekçioğlu, “Tüm oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. Özellikle yabancı oyuncularla görüşüp onlara durumu aktarıyoruz. Yine yabancı oyuncularımızın kendi ülkelerine verdikleri röportajlarda Türkiye’nin çok güvenli olduğu yönünde açıklamaları oluyor. Bu onların burada güvende olduğunu gösteriyor. Korona virüs başladığı günlerde birçok yabancı oyuncumuz ülkesine gitmek yerine burada kalmak istediğini söyledi. Gitmek isteyenler de ailesini getirmek için izin istemişti. Oyuncularla yaptığımız görüşmede ‘Keşke biz orada değil ailemiz burada olsaydı’ diyorlar” dedi.