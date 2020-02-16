16.02.2020 - 00:00 |
Altay, Başkent’te
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Boluspor’u 2-1 mağlup eden Altay, bugün deplasmanda Play Off yarışındaki rakiplerinden Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Ankara Aktepe Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Onur Özütoprak yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Turgut Doğan forma giyemeyecek. Siyah beyazlılar, Başkent’ten galibiyetle dönerek ilk 6’daki yerini korumayı hedefliyor. Son 3 maçtan 7 puan çıkaran Altay’ın 31, son 4 maçtan 1 puan çıkaran Keçiörengücü’nün 29 puanı bulunuyor. İlk yarıda İzmir’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...