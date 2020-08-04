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    HaberlerEge Haberleri Altay, Bayram’ı bitiriyor
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Altay, Bayram’ı bitiriyor

    TFF 1. Lig’de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına hız veren Altay, 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile sözleşme feshi yapan sağ bek Bayram Büstaç’ı radarına aldı.

    Altay, Bayram’ı bitiriyor

    TFF 1. Lig’de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına hız veren Altay, 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile sözleşme feshi yapan sağ bek Bayram Büstaç’ı radarına aldı. Siyah beyazlıların 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmeyi planladığı bildirildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram Büstaç, 2018 yılında bu kulüpte profesyonel oldu.

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