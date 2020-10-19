Altay, Burak’la güvende

TFF 1. Lig’de yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Altay, zorlu müsabakada evinde ağırladığı Adana Demirspor’u golcüsü Marco Paixao’nun tek golüyle 1-0 yenerek 10 puana ulaştı. Altay bir yandan art arda kazanılan galibiyetlere sevinirken diğer yandan da kaleci Burak Öğür’ün ortaya koyduğu performans, camiaya umut saçtı. Çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrılan ve zirve takibini sürdüren siyah beyazlılarda kaleci Burak Öğür, yönetimden geçer not aldı. Ligde 5 hafta geride kalırken tüm maçlara ilk 11’de çıkan Burak, 450 dakika sahada kaldı. Takımının Eskişehirspor’u 6-0, Keçiörengücü ve Adana Demirspor’u 1-0 yenmesinde önemli pay sahibi olan 31 yaşındaki eldiven, son 3 mücadelede kalesine duvar örerek maçları gol yemeden tamamladı. Altay’a bu sezon transfer olan Burak, sadece İstanbulspor deplasmanında 2-1’lik yenilgiyle sonuçlanan müsabakada kalesinde gol gördü. Kaleyi Cihan Topaloğlu’ndan devralan deneyimli eldiven, bu sezon başında Ümraniyespor’dan transfer edilerek takıma katılmıştı.

‘Başaran biz olacağız’

Öte yandan Teknik Direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın kendileri için zor geçeceğini bilerek hazırlandıklarını söyleyen İldiz, sezon başından bu yana uygulamak istedikleri sistemi geliştirdiklerini dile getirdi. Oyun sistemlerinde son 2 karşılaşmada belirgin bir düzelme olduğunu ifade eden teknik patron, henüz sezon başında olmalarına rağmen iyi bir yolda ilerlediklerinin altını çizdi. “Yönetimimiz kulüpte kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışıyor” diyen İldiz, “Yönetimimizin çalışmalarını biz de sahaya yansıtmak için uğraşıyoruz. Adana Demirspor maçı, 3 maçlık serinin ilk maçıydı. Önümüzde çok önemli 2 maçımız daha var. Doğru yolda olduğumuzu gördüğümüz güzel bir akşam yaşadık. Adana Demirspor gibi kaliteli kadrodan oluşan önemli bir takıma karşı, eksiklere rağmen kazanmak çok değerliydi. Oyun sistemimizi geliştirip, çok çalışarak Büyük Altay’ı layık olduğu yere hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Elbette aksayan yanlarımız var. Ancak lig uzun maraton ve yolun sonunda başaran biz olacağız” diye konuştu.