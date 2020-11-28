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    HaberlerEge Haberleri Altay, Bursaspor’u ağırlıyor
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Altay, Bursaspor’u ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de Menemenspor’u 2-1 yenerek moral bulan Altay, bugün iç sahada Bursaspor’la kozlarını paylaşacak.

    Altay, Bursaspor’u ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de Menemenspor’u 2-1 yenerek moral bulan Altay, bugün iç sahada Bursaspor’la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Erhan forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altay, 13 puanla 10. sırada yer alıyor.

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