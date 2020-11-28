28.11.2020 - 07:00 |
Altay, Bursaspor’u ağırlıyor
TFF 1. Lig’de Menemenspor’u 2-1 yenerek moral bulan Altay, bugün iç sahada Bursaspor’la kozlarını paylaşacak.
TFF 1. Lig’de Menemenspor’u 2-1 yenerek moral bulan Altay, bugün iç sahada Bursaspor’la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Erhan forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altay, 13 puanla 10. sırada yer alıyor.