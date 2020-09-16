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    HaberlerEge Haberleri Altay, Cocalic’le anlaşmaya vardı
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    16.09.2020 - 07:00 |

    Altay, Cocalic’le anlaşmaya vardı

    TFF 1. Lig’deki ilk maçında evinde Yılport Samsunspor’la 0-0 berabere kalan Altay’da yönetim dış transferde bir süredir temas halinde olduğu Akhisarspor’dan ayrılan Boşnak stoper Edin Cocalic’in de işini bitirdi.

    Altay, Cocalic’le anlaşmaya vardı

    TFF 1. Lig’deki ilk maçında evinde Yılport Samsunspor’la 0-0 berabere kalan Altay’da yönetim dış transferde bir süredir temas halinde olduğu Akhisarspor’dan ayrılan Boşnak stoper Edin Cocalic’in de işini bitirdi. İzmir ekibiyle el sıkışan 32 yaşındaki savunmacı, siyah beyazlı kulübün 17. transferi oldu. Gençer’in sakatlanması ve Abdülhamit’in takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına hız veren Altay, Cocalic transferiyle savunmadaki sorunu büyük ölçüde çözdü.

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