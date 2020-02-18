BİST120.7920,53 EURO6,560,06USD6,050,03ALTIN307,50-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay dışarıda kayıp
    ABONE OL
    18.02.2020 - 00:00 |

    Altay dışarıda kayıp

    TFF 1. Lig’de deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 yenilen Altay, dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti. Siyah beyazlılar, 2-0’lık Keçiörengücü mağlubiyetiyle birlikte son 3 deplasman maçında da gol atma başarısı gösterememiş oldu. Evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Altay, deplasmanda ise taraftarını üzdü. Hakem hatalarından yakınan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Şanssız bir gol yedik. Oynadığımız futbolu da eleştireceğiz ama hakem ufak bir noktada maçın önüne geçerse kaybetmek doğal olur. Şampiyonluğu hedef koymuşuz. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. İnşallah vicdanları rahat olur” diye konuştu.

    Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

    Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Sıradaki Haber