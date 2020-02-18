Altay dışarıda kayıp

TFF 1. Lig’de deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 yenilen Altay, dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti. Siyah beyazlılar, 2-0’lık Keçiörengücü mağlubiyetiyle birlikte son 3 deplasman maçında da gol atma başarısı gösterememiş oldu. Evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Altay, deplasmanda ise taraftarını üzdü. Hakem hatalarından yakınan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Şanssız bir gol yedik. Oynadığımız futbolu da eleştireceğiz ama hakem ufak bir noktada maçın önüne geçerse kaybetmek doğal olur. Şampiyonluğu hedef koymuşuz. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. İnşallah vicdanları rahat olur” diye konuştu.