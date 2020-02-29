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    HaberlerEge Haberleri Altay dışarıda kayıp
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    29.02.2020 - 00:00 |

    Altay dışarıda kayıp

    TFF 1. Lig’de 2-0 öne geçtiği Bursaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Altay, son 4 dış saha maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan kaybetti.

    Altay dışarıda kayıp

    Bu periyotta İstanbul’da Cesar Grup Ümraniyespor’a 1-0, Ankara’da Keçiörengücü’ne 2-0 yenilen siyah beyazlılar, golsüz berabere biten Balıkesirspor ve Bursaspor deplasmanlarından 1’er puan çıkardı. İzmir temsilcisi, gurbette çıktığı son 8 randevuda sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Puanını 35’e çıkaran Altay, ligde bir basamak düşerek 6. sıraya yerleşti.

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