Altay dışarıda kayıp

Bu periyotta İstanbul’da Cesar Grup Ümraniyespor’a 1-0, Ankara’da Keçiörengücü’ne 2-0 yenilen siyah beyazlılar, golsüz berabere biten Balıkesirspor ve Bursaspor deplasmanlarından 1’er puan çıkardı. İzmir temsilcisi, gurbette çıktığı son 8 randevuda sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Puanını 35’e çıkaran Altay, ligde bir basamak düşerek 6. sıraya yerleşti.