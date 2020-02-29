29.02.2020 - 00:00 |
Altay dışarıda kayıp
TFF 1. Lig’de 2-0 öne geçtiği Bursaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Altay, son 4 dış saha maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan kaybetti.
Bu periyotta İstanbul’da Cesar Grup Ümraniyespor’a 1-0, Ankara’da Keçiörengücü’ne 2-0 yenilen siyah beyazlılar, golsüz berabere biten Balıkesirspor ve Bursaspor deplasmanlarından 1’er puan çıkardı. İzmir temsilcisi, gurbette çıktığı son 8 randevuda sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Puanını 35’e çıkaran Altay, ligde bir basamak düşerek 6. sıraya yerleşti.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.