10.11.2020 - 00:01 |
Altay, güneye gitti
TFF 1. Lig’de zirve yarışı verirken kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası son 2 maçını kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da geçirme kararı aldı.
Belek’te kampa giren siyah beyazlı takımın 10 gün boyunca güç depolayacağı belirtildi. Altay’da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 24 futbolcunun tamamının iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan futbolcuların mental ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için Teknik Direktör Yücel İldiz, kolları sıvadı.