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    HaberlerEge Haberleri Altay, güneye gitti
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    10.11.2020 - 00:01 |

    Altay, güneye gitti

    TFF 1. Lig’de zirve yarışı verirken kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası son 2 maçını kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da geçirme kararı aldı.

    Altay, güneye gitti

    Belek’te kampa giren siyah beyazlı takımın 10 gün boyunca güç depolayacağı belirtildi. Altay’da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 24 futbolcunun tamamının iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan futbolcuların mental ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için Teknik Direktör Yücel İldiz, kolları sıvadı.

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