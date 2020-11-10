Altay, güneye gitti

Belek’te kampa giren siyah beyazlı takımın 10 gün boyunca güç depolayacağı belirtildi. Altay’da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 24 futbolcunun tamamının iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan futbolcuların mental ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için Teknik Direktör Yücel İldiz, kolları sıvadı.