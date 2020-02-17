17.02.2020 - 00:00 |
Altay, hız kesti
TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Boluspor’u 2-1 yenen Altay, deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 yenilerek hız kesti.
Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, Başkent ekibine 3 puan kaptırarak tökezledi. 41. ve 72. dakikada yediği gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılan Altay, haftayı 31 puanda kapattı.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.