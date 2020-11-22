Altay, ilk peşinde

Sarı lacivertli takımla resmi müsabakalarda tarihinde ilk kez geçen sezon karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, ilk yarıdaki randevuyu 2-0 kaybederken, ikinci yarıdaki derbiden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ligde son 2 maçını kaybederek yara alan Altay, milli maç arasından sonra kozlarını paylaşacağı Menemenspor’u dize getirerek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligde iki maç eksiği olan iki takımdan Altay 10 puanla 12. sırada, Menemenspor ise 6 puanla 15. basamakta yer alıyor.