20.09.2020 - 00:00 |
Altay, İstanbul’da puan avında
İlk maçında evinde Yılport Samsunspor’la 0-0 berabere kalan Altay, bugün deplasmanda İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. İzmir ekibi puanı bulunmayan rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda geçen haftaki Samsunspor randevusunda adalesindeki ağrılar nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan alınan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel iyileşti.