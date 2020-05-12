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    HaberlerEge Haberleri Altay, Karagaren’in peşinde
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Altay, Karagaren’in peşinde

    Süper Lig şansını sonuna kadar kullanmakta kararlı olan Altay, bir yandan da ligin hemen ardından başlaması beklenen transfer sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadı.

    Altay, Karagaren’in peşinde

    Süper Lig şansını sonuna kadar kullanmakta kararlı olan Altay, bir yandan da ligin hemen ardından başlaması beklenen transfer sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, sol kanat için gündemine Bulgar futbolcu Bircent Hamdi Karagaren’i aldı. Bulgaristan’ın Lokomotiv Plovdiv Kulübü’nde forma giyen Karagaren, yükselen grafiği ile dikkat çekti. 1.79 boyundaki Bulgar futbolcu, bu sezon takımının 26 maçında forma giyerken, 7 gol ve 3 asist ile skora katkı koydu. 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Karagaren, sezon sonunda serbest kalıyor. Türkçe’yi konuşuyor olmasıyla öne çıkan Bulgar oyuncu, ile bazı Süper Lig kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

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