19.01.2021 - 00:01 |
Altay keskin virajda
TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci devreye zorlu bir fikstürle başlayacak.
Siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki ilk sınavında pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi 1 Şubat’ta ise 34 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor’u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Samsunspor’la 0-0 berabere kalıp, İstanbulspor’a (D) 2-1 yenilen Altay, zirve yarışındaki rakiplerinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor.