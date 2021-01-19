Altay keskin virajda

Siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki ilk sınavında pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi 1 Şubat’ta ise 34 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor’u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Samsunspor’la 0-0 berabere kalıp, İstanbulspor’a (D) 2-1 yenilen Altay, zirve yarışındaki rakiplerinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor.