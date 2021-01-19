BİST1.5572.12EURO9.030.01USD7.470.05ALTIN441.740.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay keskin virajda
    ABONE OL
    19.01.2021 - 00:01 |

    Altay keskin virajda

    TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci devreye zorlu bir fikstürle başlayacak.

    Altay keskin virajda

    Siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki ilk sınavında pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi 1 Şubat’ta ise 34 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor’u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Samsunspor’la 0-0 berabere kalıp, İstanbulspor’a (D) 2-1 yenilen Altay, zirve yarışındaki rakiplerinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin nereli, neden öldü? İşte, Nur Vergin biyografisi

    Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin nereli, neden öldü? İşte, Nur Vergin biyografisi

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

    Neslihan Atagül hastalığı nedir? Geçirgen bağırsak sendromu ne demek, belirtileri neler?

    Neslihan Atagül hastalığı nedir? Geçirgen bağırsak sendromu ne demek, belirtileri neler?

    Sıradaki Haber