BİST110.9400.00EURO7.70-0.06USD6.83-0.11ALTIN380.05-0.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay medyaya kapalı
    ABONE OL
    18.06.2020 - 00:00 |

    Altay medyaya kapalı

    TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp, son 6 haftaya ilk 2 iddiasını sürdürerek giren Altay’da sıkıyönetim ilan edildi.

    Altay medyaya kapalı

    Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen 3 aylık ara sonrası bu hafta evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor’la çok önemli bir sınava çıkacak siyah beyazlılarda, yönetim ve teknik heyet, takımın motivasyonunu bozmamak adına medyada görünmemeyi tercih ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını basına kapatan İzmir temsilcisinin sosyal medya hesaplarından da tesislerdeki çalışmalarla ilgili paylaşım yapılmıyor. Akhisarspor maçını Süper Lig yolundaki en kritik virajlardan biri olarak gören Altay’da oyuncuların moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğu ifade edildi.

    BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildiBirleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Hangi illerde maske takmak zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Hangi illerde maske takmak zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Sıradaki Haber