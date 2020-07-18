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    18.07.2020 - 00:00 |

    Altay, Play Off aşkına

    TFF 1. Lig’de Süper Lig mücadelesi veren Altay bugün Giresunspor’a konuk olacak. Karşılaşma Giresun Atatürk Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak

    Altay, Play Off aşkına

    TFF 1. Lig’de bugün İzmir temsilcisi Altay, Play Off umudunu diri tutmak için deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. Saat 17.30’da Giresun Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

    ‘Umarım biz güleriz’

    İlk 2 yarışında havlu atmasına rağmen Play Off umudunu az da olsa koruyan Altay, galip gelse dahi tek rakibi Karagümrük’ün küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’a yenilmesini bekleyecek. İkili averajda İstanbul temsilcisinin gerisinde olan siyah beyazlılar, diğer sonuçların tümünde ilk 6 dışında kalacak ve sezonu tamamlayacak. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, sahaya umutla çıkacaklarını belirterek, “Biz kazanmak için elimizden geleni yapıp, rakibimiz Fatih Karagümrük’ün mağlup olmasını bekleyeceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur” dedi.

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