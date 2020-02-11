Altay, şeytanın bacağını kırdı

TFF 1. Lig’de evinde kümede kalma mücadelesi veren Boluspor’u 2-1 mağlup ederek Play Off hattındaki yerini koruyan Altay, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı. Boluspor karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda Yılmaz ve Paixao’nun golleriyle zafere uzanarak taraftarını sevince boğdu. Devre arasında yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından beraberlik golünü bulduklarını dile getiren Teknik Direktör Ali Tandoğan, “Bu golden sonra taraftarımızın coşkusunu arkamıza aldık ve rakibe ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Sonuç olarak sadece 1 maç kazandık. Adım adım ilerleyeceğiz” dedi.