Altay telafi edecek

TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Eskişehirspor’la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altay, bugün evinde kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor’la karşı karşıya gelecek. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyemeyecek. Cezası biten Özgür görev yapabilecek. Eskişehirspor randevusunda kırmızı kart gören Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da takımının başında yer alamayacak.