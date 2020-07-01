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    HaberlerEge Haberleri Altay telafi edecek
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Altay telafi edecek

    TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Eskişehirspor’la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altay, bugün evinde kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor’la karşı karşıya gelecek.

    Altay telafi edecek

    TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Eskişehirspor’la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altay, bugün evinde kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor’la karşı karşıya gelecek. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyemeyecek. Cezası biten Özgür görev yapabilecek. Eskişehirspor randevusunda kırmızı kart gören Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da takımının başında yer alamayacak.

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