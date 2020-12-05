05.12.2020 - 07:00 |
Altay telafi edecek
TFF 1. Lig’de hafta içinde oynadığı erteleme maçında Giresunspor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 3 maça çıkarma fırsatını kaçıran Altay, bugün deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig’de hafta içinde oynadığı erteleme maçında Giresunspor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 3 maça çıkarma fırsatını kaçıran Altay, bugün deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 10 maçta topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan Altay, aynı periyotta 7 puan toplayan düşme hattındaki rakibini yenerek Play Off yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, zorlu deplasmanda galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.