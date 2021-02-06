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    06.02.2021 - 07:00 | | Mustafa KÖPRÜLÜ DHA

    Altay telafi peşinde

    TFF 1. Lig’de son üç maçından puan çıkaramayan Altay, bugün dış sahada galibiyeti bulunmayan son basamaktaki Eskişehirspor’a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadyum’da saat 16.00’da start alacak randevuda Burak Pakkan düdük çalacak

    Altay telafi peşinde

    TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 6. sıraya gerileyen Altay, bugün deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum’da saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. Siyah beyazlılarda cezası sona eren ön libero Thiam forma giyebilecek. İzmir ekibinde son transferlerden kaleci Stachowiak, orta saha oyuncusu İlhan Depe ve ön libero Poko’nun bu hafta kadroda yer alması bekleniyor.
    Hikmet Karaman olmadı
    Altay, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Hikmet Karaman’la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamadı. Yardımcılarıyla birlikte İzmir’e gelerek kulübün Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Hikmet Karaman, son anda sözleşme imzalamaktan vazgeçti. Deneyimli teknik adamın, “Konuştuğumuzla sözleşmede yazan aynı değil” ifadesini kullandığı iddia edildi. Karaman’ın kontrata fesih maddesi yazılması nedeniyle imza atmadığı ileri sürüldü. Altay’la 1.5 yıllığına anlaşmaya yakınken kararını değiştiren Hikmet Karaman’ın gece yarısı kulüpten ayrıldığı öğrenildi. Başkan Ekmekçioğlu, teknik direktör arayışlarına yeniden başladı.

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