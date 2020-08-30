Altay, transferde göz dolduruyor

Yeni sezon öncesi transferde şaha kalkan TFF 1. Lig ekibi Altay, şu ana kadar toplamda 14 oyuncuya imza attırarak Süper Lig yolunda elini güçlendirdi. Her bölgeye takviyeler gerçekleştiren siyah beyazlılar, camiasını ve taraftarını mutlu ederken, yeni Teknik Direktör Yücel İldiz’in de elini oldukça güçlendirdi. Genç stoperi Cenk’i Fransız ekibi Lyon’a hatrı sayılır bir bedel karşılığında satan Altay, ilk olarak Büyükşehir Belediyespor’dan Jasmin Scuk’u alarak açılışı yaptı. Harekata devam eden siyah beyazlılar, Akhisarspor’un tecrübeli oyuncuları Ergin Keleş, Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü’ye imza attırdı.



Quaresma’da sona doğru

Osmanlıspor’dan Jovan Blagojevic’i renklerine dahil eden İzmir ekibi, Ümraniyespor’un kalecisi Burak Öğür’ü açıkladı. Transfere son sürat devam eden Altay, İngiltere’de Blackpool FC forması giyen forvet Armand Gnanduillet ile anlaşmaya vardı. Sıradaki isim ise Lokman Gör oldu. Yönetim transfer şova devam ederken, Romanya’nın Steaua Bükreş kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William De Amorim de resmen Altaylı oldu. Amorim’in ardından bu kez açıklanan oyuncu Levski Sofia forması giyen orta saha Khaly Thiam oldu. Öte yandan siyah beyazlı yönetim, dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma’yı gündeme aldı. Portekizli oyuncuyla temaslara başlayan Altay, tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Son bir kez Quaresma ile masaya oturacak İzmir ekibinin transferi tamamlamaya yakın olduğu vurgulandı.