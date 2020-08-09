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    HaberlerEge Haberleri Altay, vites yükseltti
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    09.08.2020 - 00:00 |

    Altay, vites yükseltti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz’i getiren yönetim transfer çalışmalarına ara vermiyor.

    Altay, vites yükseltti

    Son olarak geçen sezon B. B. Erzurumspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Jasmin Scuk ve Akhisarspor formasıyla Play Off oynayan Tolga Ünlü’ye kanca attı. Bonservisi elinde olan Bosna Hersekli 30 yaşındaki ön libero Scuk’un imzaya yakın olduğu öğrenilirken, sağ bekte görev alan 30 yaşındaki Tolga’nın da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

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