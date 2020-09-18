BİST1.1110.32EURO8.961.12USD7.540.56ALTIN472.51-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Altay’a hizmet için görevdeyiz'
    ABONE OL
    18.09.2020 - 00:00 | | AYBERK GÖKBAK Milliyet

    'Altay’a hizmet için görevdeyiz'

    Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Sportif Direktör Murat Uluç’un görevinden ayrılmasına gelen tepkiler sonrası açıklamalarda bulundu, “Hepimiz takıma hizmet için buradayız. Küslük yok hedefimiz ortak” dedi

    'Altay’a hizmet için görevdeyiz'

    Altay’da Sportif Direktör Murat Uluç’un görevine son verilmesi sonrası yükselen tepkilere, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Murat Uluç’un, Altay için önemine dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Murat bizim kardeşimizdir. Bunca yıl omuz omuza mücadele ettik. Şahsen kendisini çok severim. Beni hiç aramadan böyle bir paylaşım yapması beni çok üzdü” ifadelerini kullandı. “Murat Uluç ile şehir dışında olduğum için görüşememiştik” diyen Ekmekçioğlu, “Aramızda bir sorun yok. Hepimiz sevdiğimiz takımımıza hizmet için buradayız ama onun için başka planlarımız var” dedi.

    ‘Dedikoduya kulak asmam’

    Altay’ın şampiyonluk hedefiyle lige başladığına vurgu yapan Ekmekçioğlu, “Yurt dışına oyuncu satan, mali yapısıyla kendisini çeviren bir yere geldik. O yüzden bir sürü dedikodu duyuyorum. Hiçbir zaman dedikodulara kulak vererek iş yapmadım” diye konuştu. Ekim veya kasım ayında mali kurul yapmayı düşündüklerini belirten Ekmekçioğlu, siyah beyazlı camiayı zarara uğratacak davranışlardan kaçındıklarını ifade etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

    Son dakika... Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Süper Loto sonuçları tıkla, öğren sorgulama ekranı - 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango Online'da

    Süper Loto sonuçları tıkla, öğren sorgulama ekranı - 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber