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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Abdülhamit yıldızını parlattı
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    23.03.2020 - 07:00 |

    Altay’da Abdülhamit yıldızını parlattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da devre arasında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

    Altay’da Abdülhamit yıldızını parlattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da devre arasında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Eski Teknik Direktör Ali Tandoğan döneminde forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacı, Yalçın Koşukavak’ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından formayı kimseye kaptırmadı. Koşukavak, altyapıdan yetişen genç stoper Cenk’i kızağa çekerken formayı deneyimli defans oyuncusuna verdi.

    ‘Zirveye koşacağız’

    İlk olarak İzmir’de 3-1lik galibiyetle sonuçlanan Adanaspor maçında ilk 11de görev alan 32 yaşındaki futbolcu daha sonra Bursaspor (D), Altınordu, Ekol Göz Menemenspor (D), Hatayspor ve Fatih Karagümrük (D) karşısında güven veren performanslar sergiledi. Altay bu 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç kaybetmedi. Defansta Abdülkerim’le uyumlu bir ikili olan Abdülhamit, “Şampiyonluk için gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Lig’e döndüğümüzde hep birlikte zirveye koşacağız” dedi.

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