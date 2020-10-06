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    06.10.2020 - 00:00 |

    Altay’da Berkay tamam

    Altay, gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz’le anlaştı.

    Altay’da Berkay tamam

    Siyah beyazlılar, transferin son gününde İzmir’e gelen İsviçre doğumlu savunmacıyla el sıkıştı. İsviçre’de FC Solothurn, Basel U21, Rapperswil-Jona ve son olarak Vaduz takımında görev alan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta görev alırken 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. 1.88 boyundaki Berkay, İsviçre 2. Ligi’nde 64 maçta 7 gol kaydetti. Gurbetçi defans oyuncusu geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıktı.

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