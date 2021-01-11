Altay’da Cihan formaya abone

Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da yedekte görev bekleyerek başlayan tecrübeli file bekçisi, ligde ilk kez 11. haftada İzmir’de oynanan Bursaspor maçında takımının kalesini korudu. Teknik heyet 3-1’lik Bursaspor zaferinin ardından oynanan 8 müsabakada kaleyi yine Cihan’a emanet etti. Altay, Cihan’ın kalede olduğu son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu. 28 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımının başarısında pay sahibi oldu. Devre arası hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdüren Altay’da ayrılan futbolcuların yerini yönetim 3-4 takviye yaparak doldurmayı planlıyor.