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    HaberlerEge Haberleri Altay’da, Deniz krizi
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    10.04.2020 - 00:00 |

    Altay’da, Deniz krizi

    Altay’da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    Altay’da, Deniz krizi

    Sezon başında Yukatel Denizlispor’dan 1 yıllığına transfer edilen Deniz’in alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğu öğrenildi. Ödemesi yapılmayan tecrübeli ön libero, mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı. Altay, karşılıklı anlaşma sağlayamadığı futbolcusuyla davalık oldu.

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