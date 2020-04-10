10.04.2020 - 00:00 |
Altay’da, Deniz krizi
Altay’da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Sezon başında Yukatel Denizlispor’dan 1 yıllığına transfer edilen Deniz’in alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğu öğrenildi. Ödemesi yapılmayan tecrübeli ön libero, mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı. Altay, karşılıklı anlaşma sağlayamadığı futbolcusuyla davalık oldu.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.