Altay'da Doğa gözden düştü

Ara transfer döneminde eski Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın Ekol Hastanesi Balıkesirspor’dan öğrencisi olarak transfer edilen tecrübeli futbolcu, İzmir ekibinde sadece 3 maçta forma giyebildi. Ali Tandoğan döneminde ikinci yarının ilk haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 90 dakika sahada kalan Doğa, bir sonraki hafta iç sahada oynanan İstanbulspor müsabakasında bu kez 90 dakikada kulübede bekledi.

Tercih, Özgür oldu

Daha sonra üst üste oynanan Balıkesirspor ve Boluspor maçlarında da Doğa’yı yanında oturtan Tandoğan, 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Keçiörengücü deplasmanında tecrübeli oyuncuyu 79. dakikada sahaya sürdü. Bu maçın ardından Altay yönetimi Tandoğan’ın görevine son verirken, dümene geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da Doğa’yı tercihleri arasında tutmadı. Koşukavak, son 6 haftada sadece Altınordu derbisinde sol kanatta denediği Doğa’ya 60 dakika şans tanıdı. Altay’da sol bekte tercih edilen isim Özgür Özkaya oldu.