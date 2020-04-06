06.04.2020 - 00:00 |
Altay’da Hakan formayı unuttu
Altay’da, Süper Lig ekiplerinin radarına bile giren Hakan Demirci, siyah beyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı.
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor’un altyapısından transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, şimdiye kadar ligde 5, kupada 3 karşılaşmada şans buldu. İsviçre doğumlu Hakan’ın İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gurbetçi, futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla U21 Ligi’nde 34 maçta 20 gol atmıştı.
Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.