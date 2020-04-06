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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Hakan formayı unuttu
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    06.04.2020 - 00:00 |

    Altay’da Hakan formayı unuttu

    Altay’da, Süper Lig ekiplerinin radarına bile giren Hakan Demirci, siyah beyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı.

    Altay’da Hakan formayı unuttu

    Sezon başında Aytemiz Alanyaspor’un altyapısından transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, şimdiye kadar ligde 5, kupada 3 karşılaşmada şans buldu. İsviçre doğumlu Hakan’ın İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gurbetçi, futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla U21 Ligi’nde 34 maçta 20 gol atmıştı.

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