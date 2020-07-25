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    25.07.2020 - 00:00 |

    Altayâ€™da ilk transfer Blagojevic

    Altay,Â yeni sezon Ã¶ncesi ilk dÄ±ÅŸ transfer hamlesi olarak ligde kÃ¼me dÃ¼ÅŸen OsmanlÄ±sporâ€™dan serbest kalan orta saha oyuncusu Jovan Blagojevicâ€™le anlaÅŸtÄ±.Â

    Altayâ€™da ilk transfer Blagojevic

    BaÅŸkent temsilcisine geÃ§en sezon devre arasÄ±nda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicarâ€™dan transfer edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp orta saha oyuncusu, bu sezon 33 maÃ§ta 4 gol, 3 asistle oynadÄ±. Ã–te yandan siyah beyazlÄ±larda geleceÄŸi belirsiz olan Teknik DirektÃ¶r YalÃ§Ä±n KoÅŸukavakâ€™la yÃ¶netim masaya oturmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

    24 Temmuz 2020 Milliyet'te HaftanÄ±n ÖzetiÄ°ÅŸte Türkiye'de ve dünyada bu haftanÄ±n öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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