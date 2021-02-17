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    HaberlerEge Haberleri Altay’da kaptana nazar değdi
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    17.02.2021 - 00:00 |

    Altay’da kaptana nazar değdi

    Spor Toto 1. Lig’de sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 4-0 yenilerek Play Off hattının dışında kalan Altay, kaptanı İbrahim Öztürk’ten gelen kötü haberle sarsıldı.

    Altay’da kaptana nazar değdi

    Keçiörengücü maçının 25. dakikasında sakatlanıp yerini Lokman Gör’e bırakan İbrahim’in çekilen MR’ında sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.
    Haziran ayında 40. yaşını kutlayacak profesyonel liglerin en tecrübeli oyuncusu, en az 3 maç forma giyemeyecek.

    İlerlemiş yaşına rağmen sahada yarı yaşındaki rakiplerine taş çıkartan performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu bu sezon 14 maçta forma giydi.

    Teknik Direktör Osman Özköylü’nün cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında İbrahim’in yerine Lokman’ı ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

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