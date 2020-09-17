Altay’da şok ayrılık

Siyah beyazlılarda yeni transferlerden ön libero Timur Temeltaş forma giyemeden sözleşmesini feshederken, yönetim Sportif Direktör Murat Uluç’un görevine son verdi. Timur, “Büyük Altay camiasına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” mesajı yayınlarken, taraftarın sevgilisi Uluç ise, “Gün ayrılık günü olsa da armaya olan sevdam her zaman çok büyük” açıklaması yaptı.