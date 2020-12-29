29.12.2020 - 00:01 |
Altay’da şok ayrılık
TFF 1. Lig’de Altay’da forvet Armand Gnanduillet’in takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Sezon başında İngiltere’nin Blackpool takımından transfer edilen Fildişi Sahilli santrforun mutsuz olduğunu belirterek siyah beyazlı takımla vedalaştığı öğrenildi. Türkiye’de umduğunu bulamayan futbolcunun İngiltere’ye dönmeyi planladığı gelen haberler arasında. Ligde son 2 sezonun gol kralı olan Marco’nun gölgesinde kalan Gnanduillet, oynadığı 15 maçta sadece 1 kez ilk 11’de görev aldı. Yedek kulübesini mesken tutan 28 yaşındaki santrfor, formayı bir türlü kapamayınca yuvadan uçtu.