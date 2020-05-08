Altay’da Yasin krizi

Yönetimden alacağını tahsil edemeyip kulübe ihtarname yollayan Yasin, ödemesi yapılmayınca ipleri kopardı. Siyah beyazlı ekipte ikinci yılını geçiren Yasin, sezon başında kendisine kulüp bulamayınca kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilmişti. Ligde şans bulduğu 3 karşılaşmanın sadece 1’inde ilk 11’de görev alan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 132 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Altay’da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline antrenmanlar yeniden başlamadan önce yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. İzmir ekibi sosyal mesafe kuralına uyarak idmanları sürdürüyor.