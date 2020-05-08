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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Yasin krizi
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    08.05.2020 - 00:00 |

    Altay’da Yasin krizi

    Altay’da Yasin Palaz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı.

    Altay’da Yasin krizi

    Yönetimden alacağını tahsil edemeyip kulübe ihtarname yollayan Yasin, ödemesi yapılmayınca ipleri kopardı. Siyah beyazlı ekipte ikinci yılını geçiren Yasin, sezon başında kendisine kulüp bulamayınca kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilmişti. Ligde şans bulduğu 3 karşılaşmanın sadece 1’inde ilk 11’de görev alan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 132 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Altay’da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline antrenmanlar yeniden başlamadan önce yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. İzmir ekibi sosyal mesafe kuralına uyarak idmanları sürdürüyor.

    Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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