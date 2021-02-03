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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi
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    03.02.2021 - 00:00 |

    Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig’de evinde İstanbulspor’a 3-1 yenilerek art arta 3. mağlubiyetini alan Altay, Teknik Direktör Yücel İldiz’le yolları ayırma kararı aldı.

    Altay’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

    İstanbulspor mağlubiyetinin ardından toplanan yönetimin deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde sezon başından bu yana görevde olan Teknik Direktör Yücel İldiz, siyah beyazlı ekiple çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Teknik direktör arayışlarına başlayan İzmir temsilcisinin Bayram Bektaş, Sait Karafırtınalar ve Hikmet Karaman gibi isimlerle görüşmeyi planladığı iddia edildi.

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