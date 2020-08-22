Altay’dan Ali Keten’e kanca

Nijeryalı genç orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan Adamu’yu Menemenspor’a gönderirken Ali için nabız yoklayan siyah beyazlıların, ilerleyen günlerde sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Öte yandan Afyonkarahisar’da yapılan ilk etap kampın verimli geçtiğini dile getiren Teknik Direktör Yücel İldiz, “Lige hazır girmek istiyoruz” diye konuştu.