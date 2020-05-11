Altay’dan annelere duygusal klip

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan klipte, takım kaptanı Özgür Özkaya’nın yanı sıra altyapıdan yetişen Cenk Özkacar ve kardeş futbolcular Kazımcan-Eren Karataş yer aldı. Görüntülü arama yaptığı İstanbul’da yaşayan annesinin, “İnşallah şampiyon olacaksınız” demesi üzerine konuşan Kaptan Özgür, “Annecim, şu an fiziksel olarak yanında olamasam da seninle kahve içelim istedim. Hiç merak etme sen, şampiyonluk için çabalıyoruz. Kutlamalarda beraberiz” dedi.