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    HaberlerEge Haberleri Altay’ı rakipleri rahatlattı
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    09.03.2020 - 07:00 |

    Altay’ı rakipleri rahatlattı

    TFF 1. Lig’de cuma günü konuk olduğu Ekol Göz Menemenspor’la 1-1 berabere kalarak Play Off yarışında 2 önemli puan kaybeden Altay, puan tablosunda üzerinde yer alan rakiplerinin de haftayı 1’er puanla kapatmasıyla moral buldu.

    Altay’ı rakipleri rahatlattı

    TFF 1. Lig’de cuma günü konuk olduğu Ekol Göz Menemenspor’la 1-1 berabere kalarak Play Off yarışında 2 önemli puan kaybeden Altay, puan tablosunda üzerinde yer alan rakiplerinin de haftayı 1’er puanla kapatmasıyla moral buldu. Lider Hatayspor evinde takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumuspor’la 0-0 berabere kalırken, 3. sıradaki Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük’le (2-2), 4. basamaktaki Bursaspor ise evinde İstanbulspor’la (1-1) yenişemedi. Bu sonuçlarla Play Off hattındaki yerini koruyan Altay, psikolojik olarak rahatladı. Ligde yarın taraftarının önünde lider Hatayspor’la kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, dişli rakibini yenerek iç sahada 5’te 5 yapmaya çalışacak.

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