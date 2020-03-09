09.03.2020 - 07:00 |
Altay’ı rakipleri rahatlattı
TFF 1. Lig’de cuma günü konuk olduğu Ekol Göz Menemenspor’la 1-1 berabere kalarak Play Off yarışında 2 önemli puan kaybeden Altay, puan tablosunda üzerinde yer alan rakiplerinin de haftayı 1’er puanla kapatmasıyla moral buldu.
TFF 1. Lig’de cuma günü konuk olduğu Ekol Göz Menemenspor’la 1-1 berabere kalarak Play Off yarışında 2 önemli puan kaybeden Altay, puan tablosunda üzerinde yer alan rakiplerinin de haftayı 1’er puanla kapatmasıyla moral buldu. Lider Hatayspor evinde takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumuspor’la 0-0 berabere kalırken, 3. sıradaki Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük’le (2-2), 4. basamaktaki Bursaspor ise evinde İstanbulspor’la (1-1) yenişemedi. Bu sonuçlarla Play Off hattındaki yerini koruyan Altay, psikolojik olarak rahatladı. Ligde yarın taraftarının önünde lider Hatayspor’la kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, dişli rakibini yenerek iç sahada 5’te 5 yapmaya çalışacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.