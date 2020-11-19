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    19.11.2020 - 00:00 |

    Altay’ın acı günü

    TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcilerinden Altay’ın eski başkanlarından Tuğrul Koparan, yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulamayarak 68 yaşında hayatını kaybetti.

    Altay’ın acı günü

    Siyah beyazlılarda 1988-90 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Tuğrul Koparan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü, daha sonra ise Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

    Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Tuğrul Koparan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası olan Tuğrul Koparan için pandemi nedeniyle cenaze töreni yapılmayacağı, merhumun cenazesinin memleketi Denizli’de toprağa verileceği bildirildi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzde 1988-90 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan, renkli kişiliği ve sevgisi ile kulübümüze büyük hizmetler vermiş olan Tuğrul Koparan’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sayın Koparan’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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