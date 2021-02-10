10.02.2021 - 00:00 |
Altay’ın borcu 88 milyon lira
TFF 1. Lig’de ara transferde yıldızlar topluluğu kadrosunu takviyelerle güçlendirmesine rağmen henüz beklenen patlamayı yapamayan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün borcunun 88 milyon lira olduğunu açıkladı.
Ekmekçioğlu, görevi 2016’da 25 milyon lira borçla devraldığını belirtti, “3. Lig’deyken yıllık 1 milyon 250 bin lira gibi bir gelirimiz vardı. O dönemki gelirle o borcu ödemek için hiç harcama yapmadan 25 yıl para biriktirmek gerekiyordu. Şu an sadece 15 milyon liranın üzerinde gelirimiz var. Mevcut borcumuzu 5-6 yılda ödeyebiliriz” dedi. Ekmekçioğlu, “Bugün ‘Hedefe oynama sürecini bırakalım, kulübü sıfır borca getir bize teslim et’ derlerse ben 5 yıl sonra bu kulübü sıfır borçla teslim ederim. Süper Lig’e çıkarsak da 1 sene tutunuruz. Benim hayalim bu kulübü borçsuz, kendini çevirecek şekilde Süper Lig’e taşıyabilmek” diye konuştu.