Altay’ın borcu 88 milyon lira

Ekmekçioğlu, görevi 2016’da 25 milyon lira borçla devraldığını belirtti, “3. Lig’deyken yıllık 1 milyon 250 bin lira gibi bir gelirimiz vardı. O dönemki gelirle o borcu ödemek için hiç harcama yapmadan 25 yıl para biriktirmek gerekiyordu. Şu an sadece 15 milyon liranın üzerinde gelirimiz var. Mevcut borcumuzu 5-6 yılda ödeyebiliriz” dedi. Ekmekçioğlu, “Bugün ‘Hedefe oynama sürecini bırakalım, kulübü sıfır borca getir bize teslim et’ derlerse ben 5 yıl sonra bu kulübü sıfır borçla teslim ederim. Süper Lig’e çıkarsak da 1 sene tutunuruz. Benim hayalim bu kulübü borçsuz, kendini çevirecek şekilde Süper Lig’e taşıyabilmek” diye konuştu.