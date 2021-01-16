Altay’ın defansı emin ellerde

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da sağ bek Tolga Ünlü, siyah beyazlı takımın defans hattındaki en istikrarlı isim olarak dikkat çekti. Sezon başında Akhisarspor’dan transfer edilen 31 yaşındaki savunmacı görev aldığı 15 maçın tümünde ilk 11’de sahaya çıktı. Toplam 1326 dakikada ter döken Tolga, sadece Aydeniz Et Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) karşılaşmalarında yedek soyunup süre bulamadı. Altay, deneyimli defans oyuncusunun görev almadığı 2 maçı da kaybetti.